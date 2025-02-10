Неизвестные ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна

Злоумышленники вынесли деньги из дома пресс-секретаря армянского премьера. Преступление было совершено в столице республики на днях.
В Ереване несколько дней назад произошло ограбление квартиры Назели Багдасарян, пресс-секретаря премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом пишут армянские СМИ.
По данным издания "Жоховурд", преступники вынесли крупную сумму денег.
Согласно предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов уже задержали членов группы, которая, как они предполагают, причастна к ограблению.
Напомним, в конце прошлого года злоумешлынники обокрали особняк шурина Никола Пашиняна.