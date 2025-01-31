Вестник Кавказа

Неизвестные атаковали мэрию Еревана

Неизвестные атаковали мэрию Еревана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня стало известно, что в ночь с четверга на пятницу, 7 февраля, неизвестные забросали камнями окна главного здания мэрии Еревана – полиция ищет хулиганов, но пока безуспешно.

Три дня назад под покровом ночи неизвестные хулиганы разбили окна мэрии Еревана – сообщение об этом поступило в Центральный отдел Главного общинного управления полиции Министерства внутренних дел Армении в пятницу, 7 февраля, стало известно сегодня.

Как выяснили прибывшие на место происшествия полицейские, в промежутке с 00:30 до 05:00 неизвестный или неизвестные камнями забросали стекла в окнах главного здания мэрии Еревана, зданию нанесен значительный ущерб, передает NEWS.am.

Ереванские полицейские ищут хулиганов, но пока безуспешно – документы о хулиганских действиях были переданы в следственное управление административных районов Кентрон и Норк-Мараш, сейчас поисками нарушителей занимается подразделение СК Армении, следственное управление города Еревана, говорится в сообщении.

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