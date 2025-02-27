Вестник Кавказа

О качестве воды рассказали власти района Абхазии

О качестве воды рассказали власти района Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство Галского района Абхазии прокомментировало сообщения в соцсетях, согласно которым из-под крана течет опасная вода плохого качества. Власти заявили, что они не соответствуют действительности и представляют собой провокацию.

Сведения о якобы плохом качестве водопроводной воды опровергли в Галском районе Абхазии. Ранее такую информацию распространили пользователи социальных сетей.

Замглавы, начальник управления городского хозяйства Дмитрий Адлейба охарактеризовал эту ситуацию как провокацию. Он заверил, что чтобы пробы воды берутся на анализ систематически, состояние воды отслеживает и местная СЭС.

"В связи с появившимися слухами мы организуем внеочередной забор воды и передадим в лабораторию в Сухум для анализа"

– Адлейба

Чиновник подчеркнул, что качество воды находится под контролем. Основные сооружения водозабора охраняются, и в любом случае вода проходит дезинфекцию.

Он также рассказал, как проходит процесс ремонта на месте прорыва водопровода. По его словам, спецтехнике понадобится десять дней, чтобы проложить дорогу к месту аварии, а пока приняты временные меры: трубы сварены, опоры установлены. Перед основным этапом работ, уточнил Адлейба, водоснабжение прекратят на два дня.

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