Вестник Кавказа

Туроператоры рассказали о ситуации в Абхазии с туристами

Гагра
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии должна улучшиться обстановка для туристов из России после окончания выборов президента, на которых победил Бадра Гунба. Такое мнение высказали туроператоры.

Туристическая ситуация в Абхазии должна улучшиться после президентских выборов, рассказали в РСТ, ссылаясь на мнение туроператоров "Турплатформа" и "Мультитур".

"Российский рынок в ожидании, как будет воспринята победа Бадры Гунба на выборах президента Абхазии. Он победил с хорошим преимуществом, тем не менее, хотим понять, будут ли какие-то действия со стороны оппозиции"

- гендиректор "Турплатформы" Сергей Толчин

Он передал, что сейчас ситуация в Абхазии следующая: часть туристов отказывается от отдыха из-за нестабильной политической обстановки, другая наоборот делает свой выбор в пользу республики из-за мазута в Анапе. Таким образом, туроператоры не наблюдают как роста бронирований, так и снижения. Со слов Сергея Толчина, в основном российские путешественники выбирают те отели, от отдыха в которых можно отказаться без больших потерь.

Представитель "Мультитур" Евгения Кизей надеется на то, что спрос на Абхазию будет расти независимо от ситуации в Краснодарском крае. Сегодня в республике строятся новые отели и гостиницы, учитывающие предпочтения российского туриста: в них есть шведский стол и бассейны. Именно такие объекты наиболее востребованы у путешественников из РФ.

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