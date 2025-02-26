Вестник Кавказа

В Абхазии начнет теплеть с субботы

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прогнозируется, что более теплая погода придет в Абхазию с субботы. Весна в республике будет как холодной, так и жаркой.

Погода в Абхазии весной будет отличаться как очень холодными, так и экстремально жаркими днями, рассказала журналистам климатолог Асида Ахсалба.

Она передала, что температура воздуха начнет повышаться с этой субботы. Сейчас днем в Абхазии держится от +10 до +12 градусов, ночью температура падает до +3 градусов, уточнила климатолог в разговоре с изданием Sputnik Абхазии.

"Холодные дни мы ожидаем с 10 по 22 апреля. Первая половина мая будет дождливой, но со второй половины будут довольно жаркие дни. С конца весны нас порадует жаркая погода"

- Асида Ахсалба

Напомним, что туроператоры прогнозируют рост туристического потока в Абхазию после президентских выборов, завершившихся на днях. Замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и вовсе считает, что республика сможет побить рекорд по туристам в 2025 году.

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