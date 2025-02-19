Вестник Кавказа

Регулярное авиасообщение между РФ и Абхазией планируется запустить в мае

Регулярное авиасообщение между РФ и Абхазией планируется запустить в мае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В начале февраля этого года аэропорт Сухума впервые за 30 лет принял первый борт. Весной намечается восстановление авиамаршрутов между Абхазией и Россией.

1 мая планируется дать старт регулярному авиасообщению между РФ и Абхазией, поведал заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. 

"Поскольку работоспособность всех систем аэропорта была проверена первым тестовым рейсом, теперь у нас есть полное подтверждение и абсолютная уверенность, что с 1 мая может быть запущено регулярное самолетное сообщение в аэропорт города Сухума"

– Сергей Кириенко 

Напомним, что 7 февраля воздушная гавань Сухума приняла пробный рейс из России. 

Отметим, что аэропорт в Сухуме остановил работу более 30 лет назад из-за военных действий в регионе. Реконструкцией транспортного объекта занимается российская компания.

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