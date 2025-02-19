Регулярное авиасообщение между РФ и Абхазией планируется запустить в мае

В начале февраля этого года аэропорт Сухума впервые за 30 лет принял первый борт. Весной намечается восстановление авиамаршрутов между Абхазией и Россией.
1 мая планируется дать старт регулярному авиасообщению между РФ и Абхазией, поведал заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
"Поскольку работоспособность всех систем аэропорта была проверена первым тестовым рейсом, теперь у нас есть полное подтверждение и абсолютная уверенность, что с 1 мая может быть запущено регулярное самолетное сообщение в аэропорт города Сухума"
– Сергей Кириенко
Напомним, что 7 февраля воздушная гавань Сухума приняла пробный рейс из России.
Отметим, что аэропорт в Сухуме остановил работу более 30 лет назад из-за военных действий в регионе. Реконструкцией транспортного объекта занимается российская компания.