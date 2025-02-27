Вестник Кавказа

В ряде районов Узбекистана объявили лавинную опасность

В ряде районов Узбекистана объявили лавинную опасность
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В некоторых регионах Узбекистана с 6 марта объявили об угрозе схода лавины. Власти просят соблюдать осторожность в горах до 11 марта.

В нескольких горных районах Узбекистана возможен сход лавины с 6 по 11 марта, передает Узгидромет. 

Сообщается, что опасность схода снеговых масс возникла из-за колебаний температуры и возможных осадков. 

Осторожность необходимо проявлять жителям  Кашкадарьинской области – сход лавины возможен в Дехканабадском, Китабском, Камашинском, Шахрисабзком районах. 

Также опасность существует в ряде районов Сурхандарьинской области – это Байсунский, Кумкурганский, Сарыасийский, Узунский районы. 

Стоит сохранять осторожность также жителям Бахмалского и Заминского районов Джизакской области. 

Также сход лавины не исключен в Ахангаранском, Бостанлыкском и Паркентском районах  Ташкентской области.

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