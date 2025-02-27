В ряде районов Узбекистана объявили лавинную опасность

В некоторых регионах Узбекистана с 6 марта объявили об угрозе схода лавины. Власти просят соблюдать осторожность в горах до 11 марта.
В нескольких горных районах Узбекистана возможен сход лавины с 6 по 11 марта, передает Узгидромет.
Сообщается, что опасность схода снеговых масс возникла из-за колебаний температуры и возможных осадков.
Осторожность необходимо проявлять жителям Кашкадарьинской области – сход лавины возможен в Дехканабадском, Китабском, Камашинском, Шахрисабзком районах.
Также опасность существует в ряде районов Сурхандарьинской области – это Байсунский, Кумкурганский, Сарыасийский, Узунский районы.
Стоит сохранять осторожность также жителям Бахмалского и Заминского районов Джизакской области.
Также сход лавины не исключен в Ахангаранском, Бостанлыкском и Паркентском районах Ташкентской области.