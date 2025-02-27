Вестник Кавказа

Турция построит в Казахстане завод по производству удобрений за $1,3 млрд

Трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Возле порта Курык в Казахстане появится завод удобрений. В проекте будет участвовать турецкая компания, которая вложит в строительство более $1 млрд.

Власти Казахстана подпишут соглашение с компанией ESTA Construction из Турции о запуске предприятия по производству удобрений. Объем инвестиций составит порядка $1,3 млрд. 

Планируется, что промышленный комплекс возведут в районе порта Курык на каспийском побережье. 

Предприятие будет в состоянии поставлять до 700 тыс тонн карбамида в год, что должно благоприятно сказаться на аграрном секторе центральноазиатской республики в контексте снижения затрат на закупку импортных удобрений.

На строительстве будут работать порядка 3 тыс специалистов, а само предприятие даст региону около 400 рабочих мест.

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