Житель Дона сам сжег свой дом

Необычный пожар случился в городе Гуково. Местный житель развел костер сначала у себя в сарае, а затем, через несколько часов, уже в доме. Несмотря на оперативность, пожарные не смогли спасти ни одно из строений.

Пожар по необычной причине произошел в городе Гуково в Ростовской области, подробности, а также фото и видео с места событий опубликовало донское МЧС.

В ведомстве пояснили, что житель частного дома по неизвестной пока причине сегодня ночью устроил костер в собственном сарае, который, естественно, загорелся. Рано утром владелец дома решил попробовать сделать это еще раз, но уже в самом доме – с ожидаемым результатом.

В итоге пожарным пришлось тушить пожар дважды. Площадь первого составила 15 кв м, второго – 60 кв м. Несмотря на все усилия огнеборцев, дом и сарай были полностью уничтожены огнем. Судя по видео с места ЧП, от дома остались только кирпичные стены.