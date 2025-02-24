Вестник Кавказа

Бензовоз и заправка вспыхнули в Карачаевске

Бензовоз и заправка вспыхнули в Карачаевске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карачаевске загорелись автозаправка и бензовоз. В тушении пожара участвовали 12 спасателей. Пострадавших в результате происшествия нет.

В городе Карачаевске в Карачаево-Черкесии вспыхнули автозаправочная станция и бензовоз, сообщает пресс-служба российского МЧС.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на выезде из города, загорелись кабина бензовоза и заправка. Возгорание было ликвидировано силами сотрудников министерства.

Подчеркивается, что в уничтожении огня участвовали 12 спасателей и 5 единиц техники. Жертв и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

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