ДТП в Карачаево-Черкесии унесло жизни четверых

В Карачаево-Черкесии произошла автоавария. Последствия ликвидированы сотрудниками МЧС. Жертвами ДТП стали 4 человека.
В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии произошла автоавария с участием иномарки, пишет пресс-служба республиканского МЧС.
Инцидент случился на выезде из станицы Зеленчукская в сторону станицы Сторожевой. На дороге столкнулись "Мерседес" и "Приора".
В результате происшествия погибли 4 и пострадали 2 человека. Раненых извлекли с помощью гидравлического инструмента и передали врачам.
Отмечается, что все последствия автоаварии ликвидировали 6 работников и 2 единицы техники спасательного ведомства РФ.