Вестник Кавказа

ДТП в Карачаево-Черкесии унесло жизни четверых

ДТП в Карачаево-Черкесии унесло жизни четверых
© Фото: телеграм-канал МЧС России
В Карачаево-Черкесии произошла автоавария. Последствия ликвидированы сотрудниками МЧС. Жертвами ДТП стали 4 человека.

В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии произошла автоавария с участием иномарки, пишет пресс-служба республиканского МЧС.

Инцидент случился на выезде из станицы Зеленчукская в сторону станицы Сторожевой. На дороге столкнулись "Мерседес" и "Приора".

В результате происшествия погибли 4 и пострадали 2 человека. Раненых извлекли с помощью гидравлического инструмента и передали врачам.

Отмечается, что все последствия автоаварии ликвидировали 6 работников и 2 единицы техники спасательного ведомства РФ.

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