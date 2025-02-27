Вестник Кавказа

Варка кофе на Вечном огне довела жительниц Махачкалы до суда

Варка кофе на Вечном огне довела жительниц Махачкалы до суда
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жительницы Махачкалы предстали перед судом. Их осудили за приготовление кофе на Вечном огне. Подсудимые признали свою вину.

Верховный суд Дагестана рассмотрел уголовное дело, возбужденное против жительниц Махачкалы за варку кофе на Вечном огне, сообщает пресс-служба суда.

В 2023 году женщины перед памятником Воину-освободителю в парке Ленинского комсомола в Махачкале стали варить кофе в двух турках над пламенем Вечного огня.

За этот поступок местных жительниц привлекли по статье "публичное оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично, группой лиц" УК РФ.

На суде обвиняемые признали свою вину. Чтобы ее загладить, они возложили цветы перед монументом, а также встретились с ветеранами и посетили детский дом.

Отмечается, что суд приговорил всех участниц к одному году лишения свободы условно.

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