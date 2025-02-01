Вестник Кавказа

В Кыргызстане задержали 30 участников экстремистского подполья

Военный
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правоохранители Кыргызстана разгромили ячейку потенциальных террористов, которые намеревались провести теракты в стране. Задержано 30 человек.

Силовики Кыргызстана осуществили задержание 30 участников террористического подполья, которые намеревались устроить теракты в республики, поведали в пресс-службе госкомитета нацбезопасности. 

"В рамках контртеррористической операции… органами ГКНБ на территории Киргизии задержаны 30 сторонников подпольной террористической ячейки, деятельность которой координировалась со стороны зарубежных центров международной террористической организации"

– госкомитет нацбезопасности 

Сообщается, что участники подполья тайно собирались для обсуждения постулатов радикальной идеологии, а также делали пожертвования запрещенным террористическим организациям.

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