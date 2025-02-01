В Кыргызстане задержали 30 участников экстремистского подполья

Правоохранители Кыргызстана разгромили ячейку потенциальных террористов, которые намеревались провести теракты в стране. Задержано 30 человек.
Силовики Кыргызстана осуществили задержание 30 участников террористического подполья, которые намеревались устроить теракты в республики, поведали в пресс-службе госкомитета нацбезопасности.
"В рамках контртеррористической операции… органами ГКНБ на территории Киргизии задержаны 30 сторонников подпольной террористической ячейки, деятельность которой координировалась со стороны зарубежных центров международной террористической организации"
– госкомитет нацбезопасности
Сообщается, что участники подполья тайно собирались для обсуждения постулатов радикальной идеологии, а также делали пожертвования запрещенным террористическим организациям.