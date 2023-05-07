"Бакинский марафон-2025" набирает спортсменов

Сегодня в Баку стартует регистрация спортсменов, желающих принять участие в "Бакинском марафоне-2025", который пройдет 4 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

"Победи ветер" – так называется марафон в Баку, который проходит в столице Азербайджана с 2016 года: он направлен на поддержку развития спорта и пропаганду здорового образа жизни в стране, сообщают организаторы мероприятия – Фонд Гейдара Алиева.

Уже сегодня, 4 марта, начинается регистрация участников 8 Бакинского марафона, которая продлится по 25 апреля. Сам марафон пройдет в воскресенье, 4 мая, передает Trend.

Марафон не бесплатный – за участие в нем индивидуалам нужно будет заплатить 20 манат, а корпоративным участникам, а это - минимум 5 человек, регистрационный взнос составляет 100 манат за каждого участника.

Стартует и финиширует марафон на Площади Государственного флага – его участники пробегут по Приморскому бульвару, центральным улицам и проспектам города, в общей сложности одолев 21 км дистанции.

Более точно о маршруте забега, предстоящих тренировках и других новостях будет можно будет узнать на страницах проекта в социальных сетях, а также на сайте www.marathon.az.