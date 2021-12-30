Налоговая ищет боксера Бетербиева – СМИ

Артура Бетербиева разыскивает Федеральная налоговая служба. За свой второй бой с Дмитрием Биволом боксер получил $20 млн.

Федеральная налоговая служба разыскивает российского боксера Артура Бетербиева, спортсмена ищут из-за долгов.

Как пишет "АиФ-Дагестан", Бетербиев задолжал более 21 тыс рублей. При этом у Артура в России нет бизнеса, свое единственное ИА он закрыл в 2024 году.

Стоит отметить, что за второй поединок с другим россиянином Дмитрием Биволом, в котором Бетербиев потерпел поражение, он получил $20 млн.