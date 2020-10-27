Вестник Кавказа

Артур Бетербиев может выступить в новой весовой категории

Артур Бетербиев может выступить в новой весовой категории
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев рассказал об интересе в переходе в новую весовую категории. Также он высказался о возможности реванша с Дмитрием Биволом.

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о своих карьерных планах. Бетербиев может перейти в более высокую весовую категорию. 

"Подняться в весовой категории тоже интересно – посмотрим, что будет"

– Артур Бетербиев

Боксер также рассказал о планах на следующий бой. По словам Бетербиева, конкретного соперника пока нет, при этом возможность реванша в Биволом он рассматривает, передает "Интерфакс". 

Напомним, что в середине октября состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу. На ринге сошлись россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Бетербиев стал триумфатором судейским решением. Многие эксперты мира бокса посчитали решение судей ошибочным. Команда Бивола заявила, что опротестует результат боя.

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