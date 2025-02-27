Водитель сбил шедшего по дороге пешехода в Михайловске

Мужчина, шедший прямо по дороге, очутился под колесами автомобиля в Михайловске. Подробности аварии и фото с места событий распространила Госавтоинспекция Ставрополья.

Иномарка наехала на жителя Михайловска, который шел по проезжей части, сообщили в ГАИ Ставропольского края.

ДТП случилось накануне вечером, приблизительно в без четверти восемь. Машина "Форд Фиеста" ехала по переулку Матросова. В какой-то момент 35-летний водитель оказался недостаточно внимательным к тому, что происходит на дороге. В результате он потерял управление и сбил пешехода. Мужчина шел по краю дороги, попутно автомобилям.

В итоге пешеход, мужчина 38 лет, получил травмы. Пострадавший был госпитализирован в больницу Ставрополя.

В ГАИ подчеркнули, что у раненого на одежде не было световозвращающих элементов.

Сейчас идет проверка.