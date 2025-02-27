Два медработника пострадали в ДТП со скорой и трактором на Кубани

На Кубани столкнулись скорая и трактор. В результате аварии пострадали два человека, их отвезли в медучреждение.

Во вторник, 4 марта, в Краснодарском крае произошла авария с участием машины скорой помощи и трактора. Об этом сказано в сообщении, распространенном Главным управлением МЧС по региону.

ДТП случилось утром в Успенском районе на дороге Армавир-Успенское.

В результате происшествия пострадали два фельдшера. Их отвезли в больницу.

Согласно предварительной информации, виновником ДТП стал водитель скорой, который при обгоне не выбрал безопасный боковой интервал до двигавшегося в попутном направлении транспортного средства.