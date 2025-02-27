В Казахстане на средства коррупционеров достроят водопровод

Более $8 млн средств Спецгосфонда, в который поступают активы коррупционеров, направят на два проекта водопровода в Кызылординской области Казахстана.

Свыше $8 млн изъятых у коррупционеров средств направят на завершение двух проектов водопровода в Кызылординской области Казахстана.

Сообщается, что средства направят из Спецгосфонда, в который поступают изъятые коррупционные активы.

Один из проектов предполагает строительство системы водоснабжения в районе сел Токабай и Абай. Система позволит обеспечить водой более 3 тыс жителей.

Также на изъятые коррупционные активы достроят водопровод в селе Акбасты с населением 400 человек. Из Спецгосфонда направят около $1 млн.