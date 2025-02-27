Вестник Кавказа

Курорт "Роза Хутор" подготовил праздничную программу к 8 Марта

Курорт "Роза Хутор" подготовил праздничную программу к 8 Марта
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
К 8 Марта на курорте "Роза Хутор" в Сочи подготовили разнообразные праздничные мероприятия. В частности, гостей ждут лыжные соревнования, лотерея и экскурсии.

На курорте "Роза Хутор" в Сочи подготовили обширную программу к 8 Марта, рассказали в пресс-службе курорта.

Соревнования по горным лыжам пройдут на трассе "Ювента". Участниками смогут стать все желающие, необходимо лишь зарегистрироваться в зоне старта и получить номер. По этому номеру будет проведена беспроигрышная лотерея. В качестве призов можно будет получить сертификаты, ски-пассы и другое.

Кроме того, для гостей курорта подготовили экскурсии в этнопарке "Моя Россия".

"В течение двух дней 8 и 9 марта, в 12:00 и 15:00 мск гостей ждет прогулка "Женские праздники народов России: традиции, обряды и современность", в 13:00 и в 16:00 - "От княгинь до ученых: великие женщины России"

- пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Напомним, что синоптики прогнозируют теплую погоду на 8 марта на Кубани. Температура воздуха превысит климатическую норму на 2-3 градуса.

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