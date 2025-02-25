Вестник Кавказа

Иран и Россия договорились о предоставлении авиационных услуг

Иран и Россия договорились о предоставлении авиационных услуг
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиаторы России и Ирана признают стандарты для авиаперевозок, принятые в двух странах, а также будут оказывать технические и инженерные услуги при ремонте воздушных судов их авиакомпаний и другой сопутствующей структуры.

Заместитель министра градостроительства и дорог и глава Организации гражданской авиации Ирана Хосейн Пурфарзане в ходе своей поездки в Москву встретился с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта РФ Дмитрием Ядровым и подписал с ним соглашение, включающее важные положения в сфере гражданской авиации.

Стороны, признавая авиационные стандарты друг друга, создадут условия для предоставления технических и инженерных услуг воздушным судам иранских авиакомпаний в России и российских в Иране, говорится в документе, передает иранское информационное агентство IRNA.

Визит главы Организации гражданской авиации ИРИ был организован с целью дальнейшего развития авиационного сотрудничества между двумя странами и направлен на скорейшее заключение двустороннего соглашения в области стандартов и летной годности, говорится в сообщении.

Иранскую делегацию во главе с Пурфарзане накануне принял посол Ирана в России Казем Джалали, участники встречи обсудили вопросы повышения уровня сотрудничества между Ираном и Россией в авиационной сфере.

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