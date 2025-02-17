Вестник Кавказа

Москва и Тегеран готовы помочь в установлении мира на Южном Кавказе

Москва и Тегеран готовы помочь в установлении мира на Южном Кавказе
© Фото: МИД России
Россия и Иран выражают готовность оказывать содействие в полной стабилизации мира на Южном Кавказе, заявил министр иностранных дел Ирана по итогам встречи с Сергеем Лавровым. Глава МИД РФ сейчас находится в Тегеране.

Наладить прочный мир в отношениях между Баку и Ереваном готовы помочь Россия и Иран, такое заявление сделал глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

Соответствующие слова он произнес в ходе совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Что касается ситуации на Южном Кавказе, мы выступаем за мир между Азербайджаном и Арменией и готовы помочь сторонам в этом вопросе"

– иранский министр

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