Автобус столкнулся с автомобилем в Ереване

Один человек пострадал в результате столкновения автобуса и иномарки в армянской столице. ДТП случилось сегодня днем.

В среду в Ереване произошла авария с участием маршрутного автобуса и машина Porsche. Об этом информирует 5 марта Спасательная служба МВД Армении.

Информация о ДТП, произошедшем на перекрестке улицы Алабяна и Арзуманяна, поступила в районе 14:48 по местному времени (13:48 мск).

В результате происшествия получил повреждения один человек. Всю необходимую помощь ему оказали на месте.

Виновник аварии и другие детали ДТП на данный момент неизвестны.