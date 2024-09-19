Вестник Кавказа

Страшное ДТП убило четырех человек в Армении

Страшное ДТП убило четырех человек в Армении
© Фото: Спасательная служба МВД Армении
Четыре человека, ехавших в одной машине, погибли в автокатастрофе в Армении. ДТП случилось ночью, в нем участвовали легковушка и фура.

Трагедией окончилась "встреча" легковой машины с фурой в Лорийской области, рассказали в Спасательной службе МВД Армении.

Авария случилась на трассе на отрезке между Ахтанаком и Алаверди. Сигнал о ней поступил почти сразу после полуночи (около 11 вечера мск).

На месте ЧП спасатели выяснили, что в ДТП столкнулись "Мерседес Банц" и большегруз DAF. Водитель иномарки и три ехавших с ним пассажира получили смертельные травмы: они умерли на месте, причем тела двоих пассажиров были найдены за пределами машины.

Информации о причине аварии пока нет.

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