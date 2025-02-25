Водитель "Лады" погиб в ДТП с фурой в КБР

Трагедия произошла на автодороге "обход Нальчика" в Кабардино-Балкарии сегодня. В автокатастрофу попали фура и легковая машина. От удара получил смертельные травмы водитель "легковушки".

Авария с летальным исходом случилась сегодня в Урванском районе, фото с места событий опубликовало МЧС КБР.

В спасательном ведомстве пояснили, что местом ДТП стал 22-й километр автодороги "обход Нальчика". Там врезались друг в друга большегрузный автомобиль и легковушка – Лада Калина.

В ходе автокатастрофы тяжелые травмы получил водитель легковой машины. Они оказались несовместимыми с жизнью, и мужчина скончался.

"Для деблокировки и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР"

– МЧС КБР

Почему произошло столкновение, пока неизвестно. Специалисты выясняют причину аварии.