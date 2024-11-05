Вестник Кавказа

ДТП в Турции с автобусом: 37 человек получили травмы

ДТП в Турции с автобусом: 37 человек получили травмы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В аварии с участием автобуса в Турции пострадали 37 человек. Он направлялся из Греции в город Измир.

В провинции Чанаккале на западе Турции произошла авария с участием автобуса, в которой пострадали 37 человек, рассказали в издании IHA.

Всего в автобусе находилось 44 пассажира.

"Водитель не справился с управление в районе Гелиболу, автобус вылетел с трассы в кювет, пострадали 37 человек, в том числе водитель"

- издания IHA

Автобус возвращался в Измир из Греции. Сообщается, что водитель уснул за рулем, так как автобус находился в пути около 5 часов из-за очередей на границе.

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