Сильный ветер уронил балкон и отправил детей на "удаленку" в Ставрополе

Необычно сильный ветер дул в среду и будет дуть в четверг в Ставрополе. Сегодня ученики всех школ краевой столицы отправлены на "удаленку", накануне были отменены занятия у второй смены.

Уроки в школах Ставрополя будут проводиться в удаленном формате в четверг из-за мощного ветра, рассказал глава города Иван Ульянченко.

В среду у тех, кто учится во вторую смену, уроки были отменены вовсе. Сегодня школьные занятия проводиться будут, но в дистанционном формате.

Градоначальник рассказал и о ситуации с детсадами. По его словам, они останутся открытыми и будут работать в штатном режиме. Отводить в них детей или нет – будут решать родители.

Стоит отметить, что из-за порыва ветра в Ставрополе сегодня у одного из домов отвалился балкон, а точнее металлические ограждения и перила. Фото поврежденного балкона и лежащей на земле конструкции были опубликованы в соцсетях.