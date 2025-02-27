Вестник Кавказа

Названо число отдохнувших в санаториях Кубани в январе

Бассейн в санатории
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Санатории Кубани стали популярнее в начале этого года по сравнению с январем 2025 года. По числу отдыхающих Краснодарский край стал одним из лидеров среди регионов страны.

В санаториях Краснодарского края за первый месяц года отдохнули 73 тыс человек в январе, сообщили эксперты портала бронирования Санатории-России.рф. 

Сообщается, что за год количество гостей прибавилось в санаториях Кубани почти на треть. Туристы принесли санаториям Кубани более 2 млрд рублей в январе, что на 16% превысило показатели первого месяца 2024 года. 

Отметим, что в среднем за проживание в санатории региона отдыхающие должны были отдать чуть больше 4 тыс рублей. 

Сообщается, что по числу гостей санаториев Кубань стала одним из лидеров в стране среди других регионов.

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