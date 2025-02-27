Названо число отдохнувших в санаториях Кубани в январе

Санатории Кубани стали популярнее в начале этого года по сравнению с январем 2025 года. По числу отдыхающих Краснодарский край стал одним из лидеров среди регионов страны.

В санаториях Краснодарского края за первый месяц года отдохнули 73 тыс человек в январе, сообщили эксперты портала бронирования Санатории-России.рф.

Сообщается, что за год количество гостей прибавилось в санаториях Кубани почти на треть. Туристы принесли санаториям Кубани более 2 млрд рублей в январе, что на 16% превысило показатели первого месяца 2024 года.

Отметим, что в среднем за проживание в санатории региона отдыхающие должны были отдать чуть больше 4 тыс рублей.

Сообщается, что по числу гостей санаториев Кубань стала одним из лидеров в стране среди других регионов.