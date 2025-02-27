Вестник Кавказа

Угонщинков машин заставят платить налог в Армении

Угонщинков машин заставят платить налог в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени угонщики будут обязаны платить налог на за тех, у кого они угнали автомобиль. Об этом гласят поправки в Налоговый кодекс, принятые депутатами парламента.

В Армении будут освобождены от налога на имущество граждане, у которых угнали машину. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс, инициатором которых выступило МВД республики, одобрили депутаты парламента во втором и окончательным чтении.

Освобождать от налога граждане будут с того момента, как транспортное средство перестало находиться в их распоряжении. Освобождение от налог будет действовать максимум год, после чего для его продления необходимо будет обратиться в МВД и сообщить, что машина так и не возвращена владельцу.

Согласно поправкам, после того, как автомобиль будет найден, оплата налога станет обязанностью угонщика.

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