Вестник Кавказа

В посольстве рассказали о встрече Рахмана Мустафаева с главой Минкультуры РФ

В посольстве рассказали о встрече Рахмана Мустафаева с главой Минкультуры РФ
© Фото: посольство Азербайджана в России
Подробности встречи посла Азербайджана в России Рахмана Мустафаева и министра культуры РФ Ольги Любимовой, которая прошла накануне в Москве, предоставило посольство Азербайджана в РФ.

Сообщение о встрече посла Азербайджана в РФ Рахмана Мустафаева с главой Минкультуры России Ольгой Любимовой сегодня сообщило посольство Азербайджана в России.

В дипмиссии уточнили, что во время беседы рассматривались вопросы российско-азербайджанского сотрудничества, обсуждались совместные инициативы и проекты в таких сферах, как культура, музыка, работа музеев и театрального образования.

"Особое внимание было уделено подготовке к проведению "Дней культуры Азербайджана" в России в 2025 году и проекта "Русские сезоны" в Азербайджане в 2026 году"

– посольство

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В посольстве рассказали о встрече Рахмана Мустафаева с главой Минкультуры РФ
© Фото: посольство Азербайджана в России
В посольстве рассказали о встрече Рахмана Мустафаева с главой Минкультуры РФ
© Фото: посольство Азербайджана в России
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