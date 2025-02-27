В посольстве рассказали о встрече Рахмана Мустафаева с главой Минкультуры РФ

Подробности встречи посла Азербайджана в России Рахмана Мустафаева и министра культуры РФ Ольги Любимовой, которая прошла накануне в Москве, предоставило посольство Азербайджана в РФ.
Сообщение о встрече посла Азербайджана в РФ Рахмана Мустафаева с главой Минкультуры России Ольгой Любимовой сегодня сообщило посольство Азербайджана в России.
В дипмиссии уточнили, что во время беседы рассматривались вопросы российско-азербайджанского сотрудничества, обсуждались совместные инициативы и проекты в таких сферах, как культура, музыка, работа музеев и театрального образования.
"Особое внимание было уделено подготовке к проведению "Дней культуры Азербайджана" в России в 2025 году и проекта "Русские сезоны" в Азербайджане в 2026 году"
– посольство