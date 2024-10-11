Германия предложила Азербайджану газовый контакт

Вице-канцлер Германии и главы Минэнерго и Минэкономики Азербайджана провели переговоры в Баку на полях COP29. Роберт Хабек, Парвиз Шахбазов и Микаил Джаббаров обсудили в том числе экспорт азербайджанского газа.

Баку и Берлин обсудили сотрудничество в сфере энергетики, включая экспорт газа и деятельность в сфере возобновляемых источников энергии.

Встреча вице-канцлера Германии, министра экономики и борьбы с изменением климата Роберта Хабека с азербайджанскими министрами энергетики Парвизом Шахбазовым и экономики Микаилом Джаббаровым состоялась в Баку, в рамках COP29. О ней глава Минэнерго АР рассказал на своей странице в соцсети.

"Мы провели продуктивные дискуссии с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком по вопросам экспорта природного газа, сотрудничеству в сфере возобновляемых источников энергии и на предмет участия в этом немецких компаний"

– Парвиз Шахбазов

Министр уточнил, что участники встречи обсудили потенциал для сотрудничества. В том числе они поговорили об использовании значительного ветрового потенциала Каспия, производстве "зеленого" водорода и его экспорте в Европу, развитии инфраструктуры для коридора "зеленой" энергии.