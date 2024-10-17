Кто такие гернгутеры и что они делали на Кавказе?

Сергей Ильин

Гернгутеры – представители протестантского движения, отличавшиеся молитвенной жизнью и общинным характером проживания, появились в Германии в XVIII веке. Расскажем, как они попали на Кавказ и что там делали.

Кто такие гернгутеры?

Рубеж XV-XVI столетий стал эпохой первых религиозных революционеров. Это время Яна Гуса, Петра Хильчицкого и моравских братьев. Идеи возрождения морали начального периода развития христианства, борьбы против сребролюбия высших церковных иерархов, непротивления злу насилием оказались чрезвычайно востребованы в чешских и германских землях еще до появления великого реформатора церкви Лютера.

Богемские (моравские) братья – так стала называться община части сторонников гуситского движения. Ее члены решительно порвали с католической церковью, отказались от накопления богатств. Община самостоятельно избирала священников и не признавала для них обет безбрачия.

Сложнейшая политическая ситуация в Европе того периода не способствовала спокойной и стабильной жизни для братской общины. За два столетия ее членам пришлось немало покочевать от одного графского владения к другому. Но численность братьев постоянно возрастала, чему способствовала активная деятельность на ниве просвещения.

С началом Тридцатилетней войны и побед католических сил на начальном этапе противостояния с протестантскими державами братья были вынуждены покинуть чешские земли, и оказались разбросаны по всему европейскому континенту.

Даже в далекой Гренландии зафиксировано появление членов общины – настолько активны и бесстрашны были ее сторонники. Эта миссия зафиксирована в 1733 году, именно наследники моравских братьев положили начало Гренландскому университету. В 1735 году они посещают Суринам и Лапландию, в 1736 году Капскую колонию. География их миссионерской деятельности отличалось уникальной широтой – от Южной Африки до Северной Америки.

В Европе все складывалось не так спокойно и благополучно, но их покровитель, граф Цинцендорф дал в 1722 году приют на своей территории многим из чешских братьев. Местом их нового проживания стал поселок Гернгут (отсюда последующее название «гернгутеры»).

Как гернгутеры попали в Россию?

Спустя 40 лет община получает новый шанс на развитие. Екатерина II издает манифест о приглашении в Российскую империю иностранных колонистов.

Именно гернгутеры стали одними из первых переселенцев, которые основали в 1765 году свою общину в Сарепте (Царицынский уезд Саратовской губернии). Сейчас на территории бывшего поселения находится музей-заповедник. Его создатели подчеркивают важный момент:

Вопреки распространенному мнению, что Сарепта — это немецкое поселение, здесь обитала настоящая полиэтническая колония: немцы, поляки, англичане, французы. Этих людей объединяла не национальность, а вера.

Еще один чрезвычайно важный момент – гернгуты были мастера на все руки. Колонисты наладили новые принципы аграрного производства, другая их часть отдавала предпочтение профессии рудознатцев.

Местное население изумлялось некоторым бытовым аспектам общинной жизни - замуж выдавали по жребию. Правда, жребий был далеко не так слеп. Вероятнее всего, старейшины заранее учитывали возрастные параметры невесты и жениха. Тем более, что женились сравнительно поздно – после 35 лет. Танцы и азартные игры были строжайше запрещены.

Присяга, военная и государственная служба отвергались общиной как принципы, противоречащие Нагорной проповеди. Это обстоятельство существенно затрудняло общение с органами государственной власти.

Но на этом скитания гернгутеров не завершились. Продолжая политику бабушки, Александр I в 1817 году издает «Письмо о миловании гернгутеров» на всей территории России. Есть мнение, что российский император посещал общинные поселения во время Заграничного похода русской армии и был впечатлен нравственными порядками гернгутеров. Это полностью соответствовало его религиозным взглядам в период после свержения Наполеона.

Как гернгутеры попали на Кавказ?

Согласно дозволению Александра гернгутеры освобождались от рекрутской повинности и могли беспрепятственно строить свои молельные дома. Именно это решение царской власти открывает общине путь на юг – в Астраханский край, Одессу, Грузию и Азербайджан. В Закавказье переселилось около 500 семей, получивших субсидию от русского правительства. Выбор места определялся религиозными причинами – общинные проповедники утверждали, что Второго пришествия следует ожидать за Кавказом, у горы Арарат.

В 1819 году гернгутеры из Вюртемберга приходят в Шамкир, входивший ранее в состав Гянджинского ханства. Точнее говоря, данная местность к началу XIX столетия находилась в относительном запустении из-за постоянных войн, и появление общины привело к хозяйственному подъему региона. Поселение стало называться Анненфельд.

Другая партия колонистов основывает поселение Еленендорф (названо в честь Великой княжны Елены Павловны, дочери Павла I.), ныне – райцентр Азербайджана Гёйгёль. Он становится главным городом всех немцев Закавказья.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На территории Грузии в течение 1819 года появились еще две колонии Екатериненфельд и Александергильф. Одним из направлений хозяйственной деятельности колонистов становится виноградарство. Об успехах виноделия свидетельствует документальный факт – с 1882 по 1901 год, немецкие вина Еленендорфа были награждены более 20 раз на различных международных конкурсах. Большим спросом на российском рынке пользовались региональные коньяки, игристые вина и фруктовые воды. К этому времени были полностью погашены все субсидии, выданные русским правительством.

К концу XIX столетия в гору пошло производство минеральной воды. К началу ХХ столетия можно с уверенностью говорить о том, что общинные поселения на территории Закавказья прочно стали на ноги, став важным фактором экономического подъема региона накануне первой русской революции.