Несколько сотен заключенных отравились в тюрьме в Грузии

В одной из грузинских тюрем отравились две сотни заключенных. В качестве меры предосторожности их временно перевели в медучреждения.

В тюрьме в Грузии произошло массовое отравление заключенных. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Во вторник, 13 августа, отбывающие наказание в тюрьме №2 в Кутаиси обратились к врачам с жалобами на самочувствие.

Медики выявили у них симптомы, похожие на энтеровирусную инфекцию.

Заключенных перевели в гражданские клиники, где за ними наблюдают врачи. После оказания медпомощи и проведения исследования их вернут в тюрьму.

Согласно предварительной информации, признаки отравления выявлены примерно у 200 человек.