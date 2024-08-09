Несколько сотен заключенных отравились в тюрьме в Грузии

В одной из грузинских тюрем отравились две сотни заключенных. В качестве меры предосторожности их временно перевели в медучреждения.
В тюрьме в Грузии произошло массовое отравление заключенных. Об этом сообщают местные средства массовой информации.
Во вторник, 13 августа, отбывающие наказание в тюрьме №2 в Кутаиси обратились к врачам с жалобами на самочувствие.
Медики выявили у них симптомы, похожие на энтеровирусную инфекцию.
Заключенных перевели в гражданские клиники, где за ними наблюдают врачи. После оказания медпомощи и проведения исследования их вернут в тюрьму.
Согласно предварительной информации, признаки отравления выявлены примерно у 200 человек.