Чиновник попался на получении крупной взятки в Армении

Армянского чиновника будут судить за крупную взятку. В настоящее время он находится под домашним арестом.

В Армении глава одного из подразделений Инспекционного органа здравоохранения и труда попался на взяточничестве. Об этом сообщает СК республики.

По данным следствия, чиновник потребовал от главного врача медцентра крупную взятку за то, чтобы оставить без внимания нарушения, выявленные в ходе проверок.

В итоге он получил около 1 млн драмов (около $2580 млн).

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранта посадили под домашний арест.

Давший взятку главврач медцентра и выступивший посредником замдиректора МЦ раскаялись, в связи с чем уголовное преследование в отношении них прекращено.

Материалы дела с обвинительным заключением переданы в суд.