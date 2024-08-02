Вестник Кавказа

Футболиста сборной Армении посадили за гибель двух человек

Футболиста сборной Армении посадили за гибель двух человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бывший игрок сборной Армении отправился за решетку. Его осудили за наезд на двух человек на Ставрополье. Футболист завершил карьеру в 2016 году.

Бывшего футболиста сборной Армении Армена Фишяна осудили за смертельное ДТП в Ставропольском крае, пишет пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что Армен в марте 2024 года сбил на своем Мерседесе инспектора ДПС и владельца автомобиля, который был ранее остановлен. Оба умерли на месте.

Суд признал Фишяна виновным в нарушении правил дорожного движения и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 11 лет.

Стоит добавить, что футболист завершил свою профессиональную карьеру в 2016 году.

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