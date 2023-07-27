Каньон в Грузии, где зелено даже зимой: как посетить Мартвили

В Мартвильский каньон можно приезжать даже зимой, поскольку зелено здесь почти круглый год из-за высокой влажности. Расскажем, где находится каньон, как туда добраться и когда лучше ехать, сколько стоит входной билет и куда можно поехать после или вместо каньона.

Мартвильский каньон входит в охраняемые территории национальных парков Грузии, а также в топ-5 самых популярных заповедников страны. Это одно из самых посещаемых мест в Грузии, особенно часто сюда приезжают из Кутаиси. Есть несколько причин такой популярности. Мартвильский каньон был излюбленным местом для купания представители мегрельского княжеского рода Дадиани. Но кроме интересной истории каньон также очень красив. Скалы ущелья длиной почти 2,5 км возвышаются на высоту в 50-70 метров. На его территории есть несколько каскадных водопадов, можно покататься на лодке.

Где находится Мартвильский каньон?

Мартвильский каньон расположен у села Гачедили в историческом регионе Мегрелия на западе Грузии, в крае Самегрело-Верхняя Сванетия. Популярная достопримечательность находится примерно в 50 км или 1-1,5 часах езды к северо-западу от Кутаиси. Ближайший к каньону город - Мартвили, он находится в 4,5 км или 10 минутах езды. Мартвильский каньон находится в 280 км или в 4-5 часах езды от Тбилиси, поэтому ехать на один день сюда из Тбилиси не стоит, лучше поехать на выходные и остановиться с ночевкой в городе поближе. От Местии каньон находится в 3,5-4 часах езды.

Как добраться до Мартвильского каньона?

Чтобы добраться до Мартвильского каньона на общественном транспорте, сначала на центральном автовокзале Кутаиси нужно сесть на маршрутку до Мартвили. Они ходят примерно раз в час с 8:00 до 18:00, дорога занимает полтора часа, а проезд стоит около 5 лари. Далее можно либо пройти еще 5 км до каньона пешком где-то за час или взять местное такси туда и обратно (будет стоить около 50 лари).

Для тех, у кого нет собственного или арендованного транспорта, самый простой способ посетить каньон из Кутаиси - это однодневная экскурсия, которая обычно включает и другие ближайшие природные достопримечательности, включая каньон Окаце, водопад Кинчха, пещеру Прометея или природный заповедник Сатаплия. Также можно арендовать трансфер или заказать такси.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Когда лучше посещать Мартвильский каньон?

К Мартвильскому каньону можно приезжать круглый год, даже зимой. Этим он выгодно отличается от каньона Окаце, доступ в который закрывается при сильном дожде или снеге. Поэтому даже если погода переменилась, Мартвильский каньон, скорее всего, посетить получится. Хотя конечно большинство туристов приезжают к Мартвильскому каньону в летние месяцы, в том числе чтобы спастись от городской жары. Но летом здесь часто толпятся посетители, поскольку территория небольшая, а пешеходные дорожки тесные. Поэтому, как и в случае со всеми популярными туристическими локациями в Грузии, к каньону лучше приезжать не в сезон. Чтобы избежать скопления людей, также лучше приезжать к каньону утром, к открытию, либо после обеда.

Как работает Мартвильский каньон?

В зависимости от сезона часы, когда Мартвильский каньон открыт, меняются:

с марта по сентябрь: с 10:00 до полуночи;

с ноября по февраль: с 10:00 до 17:00.

Раньше территория каньона закрывалась в 18:00, но в 2023 году там установили специальное красочное освещение и продлили часы работы, в том числе и причала с лодками. Поездка на лодке занимает 15-20 минут, поэтому выехать на лодке можно максимум за полчаса до закрытия.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Цена билета в Мартвильский каньон

граждане и резиденты Грузии:10,35 лари.

взрослые: 17,25 лари;

дети (6-18 лет): 5,50 лари.

дети до 6 лет: бесплатно.

Входные билеты приобретаются в центре для посетителей, оплатить можно наличкой или кредитной/дебетовой картой. Также можно заранее купить билеты онлайн через GURU.GE и миновать очередь. Но в предварительной покупке билетов обычно возникает необходимость лишь в летние месяцы.

Стоит ли кататься на лодке в Мартвильском каньоне?

Прогулка на надувной гребной лодке в стоимость входного билета в каньон не входит. Если хочется покататься, придется дополнительно заплатить еще 15 лари на человека. То есть, общая стоимость входа и лодки составит 32,25 лари на человека. Важно, что детям до 5 лет и ростом ниже 1 метра находиться в лодке нельзя. Поездка по реке длится всего 15-20 минут, но лодка заходит в северную часть каньона, которую не видно с пешеходной тропы. Поэтому прогулка на лодке - это единственный способ увидеть скалы и водопад снизу.

Тем, кто купил билет на прогулку, выдается спасательный жилет и, при желании, шлем. Грести придется самостоятельно, хотя на борту всегда присутствует сотрудник парка, который поможет. Лодочные прогулки отменяются если уровень воды в реке слишком повысился или если течение слишком сильное. Такое случается весной и после сильных дождей. Путешествие на лодке заканчивается там же, где и начинается, а рядом с причалом есть зона ожидания.

После прогулки на лодке туристы обычно идут по круговой тропе по краю каньона. Это короткая тропа протяженностью 700 метров с металлическими мостами через ущелье и смотровыми площадками над водопадами. Эта тропа вымощена камнями, идти по ней легко, если она не слишком мокрая. Сразу после дождя на ней скользко. С тропы открывается красивый вид на мост и ванны князей Дадиани, а также водопады, один из которых высотой 12 метров. Слева от тропы видна лестница, которую Дадиани использовали для частного доступа в каньон.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что взять с собой в Мартвильский каньон?

Обязательно понадобится удобная обувь для ходьбы. Если есть даже небольшая вероятность дождя, стоит взять зонт или дождевик, поскольку укрытий здесь мало. На дороге, ведущей к главному входу в каньон, есть киоски с напитками и продуктами, но цены там обычно завышены. Однако зимой даже эти киоски закрыты, поэтому рекомендуется взять с собой воду и перекус. На лодочную прогулку можно взять с собой лишь небольшие сумки, поэтому очень много вещей с собой брать не стоит, если не с кем будет их оставить.

Можно ли купаться в Мартвильском каньоне?

Нет, купание в основной части каньона запрещено, но поблизости есть и другие места, где можно летом искупаться.

Куда поехать вместо Мартвильского каньона?

Купаться можно в соседнем каньоне Гачедили, там есть места для купания в виде красивых природных бассейнов, вода в которых кажется бирюзовой. Другой вариант - каньон Балда, тоже расположенный на реке Абаша, но дальше на северо-восток, примерно в 6 км. Там тоже есть пешеходные тропы, места для купания и несколько водопадов, в том числе Каху и Ониоре. Но в каньоне Балда инфраструктура не так развита, как в Мартвильском каньоне, хотя пейзажи похожи и там меньше туристов.

Помимо других каньонов, пещер и водопадов, в Мартвили можно посмотреть монастырь, к которому ведет канатная дорога, и пятничный рынок. Поблизости можно съездить в археологический музей Нокалакеви и горячие источники находятся в 30 минутах езды на запад от Мартвили. На севере и северо-западе расположены дворец Левана Дадиани в селе Салхино, крепость Нога XVI-XVII веков, город Цаленджиха и этнодеревня Сисатура и винодельни.