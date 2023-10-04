Что посмотреть в Кутаиси зимой: самые необычные места

Кутаиси - один из крупнейших городов Грузии и здесь очень много популярных знаковых мест. Если вы едете туда зимой, то стоит уделить внимание альтернативным достопримечательностям и менее туристическим местам города. Расскажем, какие необычные достопримечательности можно увидеть в Кутаиси зимой и где их искать, а также покажем фото зимнего Кутаиси.

Арка Mon Plaisir

Каменная арка на улице Цминда Нино - самая узнаваемая достопримечательность Кутаиси в этом списке, но ее легко не заметить, если не знать, где искать. Надписью Mon Plaisir украшено здание в стиле модерн на одном из входов в Королевский квартал старого города, где можно увидеть самую красивую в городе архитектуру. Эта арка служит напоминанием о французском наследии Кутаиси. Раньше это был вход в кинотеатр, а теперь внутри арки находится короткая пешеходная улица с парой ресторанов и баров.

"Стена любви"

За аркой располагается кутаисская "стена любви", созданная по образцу стены в парижском районе Монмартре.

Стена покрыта яркими рисунками, на самом известном, созданном французской художницей Вини Граффити в 2016 году, изображена девушка с синими волосами.

Стена тянется от арки до пересечения с улицей Циспери Канцелеби.

Район Сапчихия

Сапичхия, один из старейших районов Кутаиси, расположен на холмах в северо-восточной части города. Хотя это скорее спальный район, здесь есть несколько интересных мест.

Вознесенская церковь расположена прямо за главным перекрестком и фонтаном, на пересечении улицы Соломона I и улицы Давида Клдиашвили. Церковь была построена в 1893 года в честь спасения императора Александра III и его семьи при крушении поезда в 1888 году.

Недалеко от церкви находится заброшенный железнодорожный вокзал Сапичхия.

За углом от него - очень красивый дом с двумя каменными львами, охраняющими дверь.

К западу от железнодорожного вокзала в Харазовском парке можно посмотреть здание в стиле модерн бывшего театра.

В южной части района, за новым железнодорожным вокзалом, на кладбище Сапичхия находится огороженное стеной старое еврейское кладбище.

Заброшенный грузинский парламент

В 2012 году парламент Грузии переносили в Кутаиси, где он и проработал до 2019 года. Проект обошелся примерно в 57 млн лари, но долгое время огромное здание работы испанских архитекторов простояло заброшенным. В будущем там планируется открыть IT-хаб.

Дом Хечинашвили

В Кутаиси немало домов, принадлежавших ранее известным купцам и представителям творческой элиты. На фасаде каждого дома на улице Лермонтова, расположенной выше Зеленого базара, есть интересные детали, но дом 11 особенно выделяется декоративной каменной кладкой. В дом можно зайти, потому что теперь там располагается магазин. Построенный в 1880-х годах дом принадлежал кутаисскому врачу Симону Хечинашвили. Теперь это, пожалуй, самый красивый строительный магазин в Грузии. Многие мелкие детали интерьера сохранились, в том числе карнизы, потолочные розетки и камины.

Аптека №8

Еще одно интересное историческое место на улице Лермонтова - аптека №8 в доме 16 - снаружи выглядит как остальные. Но это не обычная аптека, здесь помощником фармацевта работал Митрофан Лагидзе, создавший знаменитый грузинский лимонад "Воды Лагидзе". Говорят, что именно здесь юный Лагидзе сварил свой первый образец натурального лимонада. В задней части аптеки есть несколько небольших комнат, которые сотрудники превратили в своего рода музей. Здесь выставлены банки, флаконы и весы тех времен, а в самом конце находится крохотная комната, где спал Лагидзе.

"Китайский дом"

Это необычное и очень красивое здание на улице Царицы Тамары (дом 57) сложно не заметить. Хотя к Китаю дом отношения не имеет, так повелось, что из-за восточной архитектуры его прозвали "китайским домом". Внутри расположен один из популярных баров Кутаиси.

Стрит-арт в Кутаисском университете

На территории кампуса Кутаисского международного университета можно увидеть разнообразный стрит-арт. Кампус был открыт в 2020 году в 7,5 км от Колхидского фонтана. Добраться туда можно на городском автобусе №3. Недалеко от университета можно погулять в красивом лесу Сагория, а оттуда доехать до крепости Гегути XI века.

Знаменитая кебабная

Кафе "Кебаб у Бикентия" на улице Циспери Канцелеби работает уже почти 70 лет, это одно из самых старых заведений общественного питания в городе. В меню только кебабы и напитки. Оплата только наличными. В Кутаиси много модных баров, но кроме них стоит сходить в традиционную грузинскую пивную на улице Лермонтова, 16.

Двор галереи Какабадзе

Во дворе художественной галереи Давида Какабадзе на проспекте Руставели можно увидеть что-то типа склада уже не использующихся скульптур, оставшихся с советских времен.

Бывшая военная академия

Бывшая военная академия, построенная во второй половине XIX века, сейчас заброшена. Эти руины, расположенные на улице Григола Хандзтели, прозвали "кутаисским колизеем".

Тюрьма, где сидел Сталин

В двухэтажном желтом здании с решетками на окнах и сторожевой башней раньше находилась тюрьма. Самым известным ее заключенным был молодой Иосиф Сталин, который содержался здесь после своего ареста в Батуми в 1902 году. Сейчас здание на улице Галактиона Табидзе заброшено и войти в него нельзя.

Дома на улицах Гелати и Тициана Табидзе

Прогуливаясь по улице Тициана Табидзе можно посмотреть на очень интересные здания. А улица Гелати тянется от Колхидского фонтана вверх по холму, по ней можно пройти до Гелатского монастыря. У домов на этой улице красивые деревянные двери и другие детали.