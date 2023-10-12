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Поездки из Кутаиси в парки и заповедники с каньонами и пещерами, расположенные к северо-западу от города, это одно из самых любимых направлений выходного дня. Расскажем, чего ожидать от однодневной поездки к пещерам и каньонам около Кутаиси, как до них добраться, когда лучше ехать и сколько это стоит.

Здесь можно покататься на лодке по бирюзовым водам реки каньона Мартвили, погулять по подвесному мосту в каньоне Окаце, исследовать пещеры Прометея и Сатаплия.

Какие пещеры и каньоны недалеко от Кутаиси?

Есть четыре наиболее популярных варианта посещения пещер и каньонов в окрестностях Кутаиси. Все они находятся в ведении Агентства охраняемых территорий Грузии и оснащены туристической инфраструктурой.

Пещера и природный заповедник Сатаплия: парк с сохранившимися следами динозавров, пешеходными тропами, пещерой и смотровой площадкой. Расположен в 10 км к северо-западу от Кутаиси (20 минут на машине);

Пещера Прометея: пещерный комплекс протяженностью 11 км с пешеходной тропой длиной 1,4 км. Расположен в 20 км к северо-западу от Кутаиси (30 минут);

Каньон Мартвили: небольшой, очень зеленый каньон с красивого цвета рекой, где можно покататься на лодке. Расположен в 50 км к северо-западу от Кутаиси (60 минут);

Каньон Окаце: двухкилометровый участок глубокого каньона со смотровыми площадками. Расположен в 50 км к северу от Кутаиси (60 минут).

Другие популярные природные достопримечательности в этом районе включают водопад Кинчха (55 км или 75 минут от Кутаиси) и пещеру Тетра (15 км или 25 минут от Кутаиси, рядом с Цхалтубо). Есть и менее известные каньоны и пещеры, которые не охраняются и не имеют туристической инфраструктуры, поэтому и посещение их бесплатное, например каньон Бальда около Мартвили.

Поскольку эти места находятся не рядом друг с другом, их все невозможно посетить за один день. Большинство туристических маршрутов на весь день включают в себя две или три локации плюс обед.

Когда лучше всего ехать в каньоны и пещеры Кутаиси?

Все эти пещеры и каньоны открыты круглый год, но зимой каньон Окаце может закрываться в период дождей или снегопада. После сильных дождей прогулки на воде не проводятся из-за повышения уровня воды в реках, также может быть ограничен проход по некоторым тропам, если чересчур скользко.

Большинство туристов посещают эти места в летние месяцы, когда жарко и сухо. Летом в каньоне Мартвили бывает довольно прохладно, но в Окаце - жарко, поэтому для этого каньона лучше выбирать утреннее время посещения. Осенний сезон - это прекрасное время для путешествий по Кутаиси, особенно с сентября до конца октября. В пещерах, напротив, круглый год стабильная температура воздуха около 15°C и влажность 98%.

Кому подойдет такая поездка?

Поездка к природным каньонам и пещерам из Кутаиси - это хороший вариант для всех, кто хочет выбраться на природу. Мартвили и особенно Сатаплия хорошо подходят для семей с детьми, но важно помнить, что детям до 5 лет на лодках в Мартвильском каньоне кататься не разрешено, а в пещеру Прометея детей младше 5 лет не пускают. В каньон Окаце детей пускают только с 14 лет.

Также стоит следить за погодными условиями, кроме того, проходы в пещерах освещены не слишком хорошо. Расстояние, которое потребуется пройти пешком по тропам, варьируется от 700 метров в Мартвили до примерно 2 км в Сатаплиа и Окаце. Все тропы в основном ровные и не слишком трудные, есть лестницы.

Если есть время посетить только одно место, то лучше выбрать Мартвильский каньон. Пещера Прометея скорее всего понравится тем, кому интересны карстовые пещеры и прогулки по ним.

Сколько стоит вход в пещеры и каньоны Кутаиси?

Цены на билеты на охраняемые территории нельзя назвать низкими, плюс надо учитывать расходы на транспорт, но природные красоты того стоят.

Каньон Мартвили: вход 17,25 лари (примерно 625 рублей), детский билет - 5,5 лари+ поездка на лодке 15 лари (около 540 рублей, по желанию);

Каньон Окаце: вход 17,25 лари, детский билет 7 лари + 12 лари за трансфер до каньона (около 430 рублей, по желанию);

Природный заповедник Сатаплиа: вход 17,25 лари, детский билет - 5,5 лари, дети до 6 лет бесплатно;

Пещера Прометея: вход 23 лари (около 830 рублей) + прогулка на лодке 17,25 лари (по желанию).

Как добраться в пещеры и каньоны из Кутаиси?

Из Кутаиси до Мартвильского каньона: на маршрутке до Мартвили (4 лари) + такси до каньона (около 50 лари), время в пути 2,5 часа;

Из Кутаиси до пещеры Прометея: маршрутка до Цхалтубо + маршрутка до пещеры (примерно 5 лари), время в пути около часа;

Из Кутаиси до каньона Окаце: маршрутка до Хони + маршрутка до Зеда-Горди (4 лари) + пешком 2 км, время в пути более 2 часов;

Из Кутаиси в Сатаплию: автобус или маршрутка до села Баноджа (2 лари) + такси (около 10 лари), время в пути 45 минут.

До некоторых из этих локаций можно добраться на общественном транспорте из Кутаиси, но чтобы преодолеть часть пути до некоторых мест потребуется такси. Однако посетить более одного-двух мест за день на общественном транспорте не получится из-за пересадок и времени в пути. Поэтому, если вы не арендуете автомобиль или трансфер, но нужно посетить за один день максимум мест, лучшим вариантом будет присоединиться к однодневной экскурсии.

Что следует учитывать перед поездкой?

Если ехать с экскурсией, то чаще всего с апреля по октябрь поездка включает каньоны Мартвили и Окаце с пещерой Прометея, а с ноября по март вместо каньона Окаце едут в заповедник Сатаплия. Надо помнить, что если не указано, входные билеты не включены в стоимость экскурсии.

В первую очередь, нужно учитывать погодные условия: если уровень воды повышен, на лодке в Мартвили не покататься. Если идет дождь, стеклянная смотровая площадка в Сатаплия будет недоступна, а каньон Окаце может быть полностью закрыт.

Кассы принимают карты и наличные. Стоит взять с собой перекус и воду, поскольку цены в магазинах и ларьках возле достопримечательностей обычно завышены.