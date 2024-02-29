Профессия — режиссер: Тенгиз Абуладзе

Тенгиз Абуладзе снял 12 фильмов, самый известный — "Покаяние" — был закончен 40 лет назад, долго не выходил в прокат, а потом получил много престижных наград. Расскажем об учебе Абуладзе в Тбилиси и Москве, о фильмах, которые он создал в разные годы, и о том, какие замыслы не смог осуществить.

Учеба в Тбилиси и Москве

Тенгиз Абуладзе родился 31 января 1924 года в Кутаиси. Театром он заинтересовался еще школьником, а в 1943-м поступил на режиссерский факультет Тбилисского театрального института имени Шота Руставели и начал учиться у Георгия Товстоногова и Дмитрия Алексидзе. Вскоре у Абуладзе и его однокурсника и друга Резо Чхеидзе появилось новое увлечение — кино. Они пересмотрели множество фильмов, стали изучать специальную литературу, на третьем курсе бросили занятия в институте и решили поработать ассистентами режиссера в Грузинском государственном академическом театре имени Марджанишвили. Молодым людям так понравился фильм "Иван Грозный" Сергея Эйзенштейна, что они написали режиссеру письмо с просьбой взять их на любую работу.

Мы писали, что готовы работать у него осветителями, лишь бы дышать одним воздухом с ним. И получили прекрасный ответ. Он предупреждал нас, что хлеб кинематографиста — очень тяжелый хлеб, а труд, — пожалуй, самый тяжелый из всех разновидностей художественного труда

— Абуладзе.

По совету Эйзенштейна друзья отправились в Москву и поступили на режиссерский факультет ВГИКа. В 1953 году Абуладзе и Чхеидзе окончили мастерскую Сергея Юткевича и Михаила Ромма, а их дипломной работой стал короткометражный документальный фильм об известном грузинском композиторе и педагоге Дмитрии Аракишвили.

Первые фильмы Абуладзе

В 1953-м Абуладзе стал режиссером киностудии "Грузия-фильм". В том же году он вместе с Чхеидзе снял документальную картину "Наш дворец" о Тбилисском дворце пионеров, а годом позже — документальную ленту "Государственный ансамбль народного танца Грузии" об ансамбле Нино Рамишвили и Ильи Сухишвили. В 1955-м Абуладзе и Чхеидзе дебютировали в игровом кино: по мотивам рассказа грузинской писательницы Екатерины Габашвили они поставили картину "Лурджа Магданы". На экраны она вышла в марте 1956-го, а в мае была представлена в программе короткометражных фильмов международного Каннского кинофестивале и была признана лучшей художественной картиной.

Первый фильм без соавтора Абуладзе снял в 1958 году. В основе драмы "Чужие дети" — газетный очерк Нины Александровой, опубликованный в "Комсомольской правде". Критики упрекали режиссера в подражании итальянскому неореализму, а сам он говорил, что в "Чужих детях" следовал "законам жанра поэтического, с элементами обобщения, характерными, например, для романтической поэмы". В 1959 году картина получила дипломы на международных фестивалях в Хельсинки и Лондоне, а в 1960-м была отмечена призом международного кинофестиваля в Порретта-Терме в Италии.

В 1962 году Абуладзе экранизировал роман Нодара Думбадзе "Я, бабушка, Илико и Илларион". Эта работа принесла режиссеру всесоюзную известность, а в 1964 году на международном кинофестивале в Братиславе фильм получил диплом I степени.

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Нереализованные замыслы Абуладзе

После экранизации книги Думбадзе режиссер планировал снять несколько картин, но все его замыслы остались нереализованными. Один из них — фильм о Нико Пиросмани. Над сценарием он работал вместе с поэтом, академиком АН Грузии Георгием Леонидзе и писателем Нодаром Цулейскири, а главную роль должен был сыграть Серго Закариадзе. Вместе с Цулейскири Абуладзе написал еще один сценарий.

"Тутарчела" — это мингрельское слово, означает "новолуние". На современную тему. Был отвергнут Москвой как "тематически неподходящий"

— народный артист Грузии.

Еще Абуладзе хотел снять художественно-документальный фильм о "памятниках духовной культуры и исторических личностях Грузии". В этой работе участвовали "девять человек: писатели, художники, архитекторы, композитор, этнограф", которые "ездили по всей Грузии в течение года", однако и этот замысел осуществить не удалось.

Трилогия "Мольба" — "Древо желания" — "Покаяние"

О создании трилогии режиссер задумался в середине 1960-х: сначала он представлял ее как историю нескольких поколений грузинской семьи, но в итоге поставил три очень разных фильма. Объединены они, по словам ученицы Абуладзе и соавтора сценария "Покаяния" Наны Джанелидзе, "темой насилия и борьбой человека против насилия".

Первая часть трилогии — "Мольба" — была снята в 1967 году по произведениям грузинского классика Важа Пшавелы. Режиссер называл ее своей главной и любимой картиной, но киночиновникам "Мольба" не понравилась — получила третью прокатную категорию и шла только в окраинных кинотеатрах. Зато в 1973 году на международном кинофестивале авторского кино в Сан-Ремо фильм был удостоен Гран-при.

В августе 1972 года состоялась премьера киноленты "Ожерелье для моей любимой", поставленной по повести дагестанского писателя Ахмедхана Абу-Бакара. По словам Абуладзе, работая над этой картиной, он искал "новую поэтику, новые средства выражения" и пытался понять, "можно ли в одном фильме объединить эксцентрику, поэзию, философскую притчу и народный сказ".

К своей трилогии режиссер вернулся в 1977 году. Фильм "Древо желания", созданный по мотивам рассказов Георгия Леонидзе, получил приз "Золотой тур" Тегеранского кинофестиваля, специальный приз международного кинофестиваля в Карловых Варах, итальянскую премию "Давид ди Донателло" как лучший зарубежный фильм года, а сам Абуладзе стал лауреатом Государственной премии Грузии имени Шота Руставели.

В 1978 году он попал в тяжелую автомобильную аварию, полгода находился в больнице, а потом приступил к последней части трилогии. Работа над сценарием "Покаяния" началась в 1981 году и завершилась в конце 1982-го, а съемки продолжались пять месяцев.

Снимали быстро, дружно. Многое рождалось прямо на съемочной площадке, импровизационно

— режиссер.

В декабре 1984 года фильм был сдан и после закрытого показа оказался под запретом. Запланированная на май 1985 года премьера на грузинском телевидении не состоялась, тайно привезенную в Москву киноленту долго обсуждали на высоком государственном уровне. В сентябре 1986 года Госкино СССР выдало разрешение на показ фильма в Грузии, потом закрытый просмотр провели в московском Доме кино, а в широкий прокат картина вышла в январе 1987-го. В том же году она получила главный приз Всесоюзного кинофестиваля в Тбилиси, а также Гран-при, приз ФИПРЕССИ и приз экуменического жюри Каннского кинофестиваля. В декабре 1988 года в Москве впервые вручили премию Российской академии кинематографических искусств (название "Ника" она получила через год). Картина Абуладзе оказалась рекордсменом по количеству наград, победив сразу в шести номинациях, включая самые главные: "Лучший игровой фильм", "Лучшая режиссерская работа" и "Лучшая сценарная работа". В том же году народный артист СССР за всю трилогию получил Ленинскую премию.

"Покаяние" стало последним фильмом Абуладзе. Он планировал снять картину об Илье Чавчавадзе и Галактионе Табидзе, но реализовать этот замысел режиссеру не удалось. Он скончался 6 марта 1994 года в Тбилиси и был похоронен в Дидубийском пантеоне.