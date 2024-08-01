Вестник Кавказа

Крупнейшая авиакомпания Индии перестала летать в Израиль

Крупнейшая авиакомпания Индии перестала летать в Израиль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Одна из крупнейших авиакомпаний Индии, Air India, на неопределенное время прекратила полеты в столицу Израиля – ее руководство посчитало такие перелеты небезопасными для пассажиров.

Крупнейшая индийская авиакомпания Air India останавливает выполнение всех рейсов в Тель-Авив и обратно, говорится в заявлении авиаперевозчика в социальной сети Х.

"В связи с текущей ситуацией в некоторых частях Ближнего Востока запланированные рейсы в Тель-Авив и из Тель-Авива немедленно приостанавливаются до дальнейшего уведомления"

- Air India

Руководство компании гарантирует пассажирам полный возврат денег пассажирам, ранее оплатившим поездку и забронировавшим авиабилеты. Также в компании авиаперевозчика отметили, что постоянно следят за текущей ситуацией и превыше всего ставят безопасность своих пассажиров и экипажей своих воздушных судов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1190 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Госдума предложила создать единый реестр нарушителей спокойствия в самолете

Госдума предложила создать единый реестр нарушителей спокойствия в самолете

Направлений полетов из Ставрополя станет больше в 2025 году

Направлений полетов из Ставрополя станет больше в 2025 году

Аэропорт Ташкента стал просторнее

Аэропорт Ташкента стал просторнее

Иран рекомендовал не летать над его территорией

Иран рекомендовал не летать над его территорией

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы