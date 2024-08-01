Крупнейшая авиакомпания Индии перестала летать в Израиль

Одна из крупнейших авиакомпаний Индии, Air India, на неопределенное время прекратила полеты в столицу Израиля – ее руководство посчитало такие перелеты небезопасными для пассажиров.

Крупнейшая индийская авиакомпания Air India останавливает выполнение всех рейсов в Тель-Авив и обратно, говорится в заявлении авиаперевозчика в социальной сети Х.

"В связи с текущей ситуацией в некоторых частях Ближнего Востока запланированные рейсы в Тель-Авив и из Тель-Авива немедленно приостанавливаются до дальнейшего уведомления"

- Air India

Руководство компании гарантирует пассажирам полный возврат денег пассажирам, ранее оплатившим поездку и забронировавшим авиабилеты. Также в компании авиаперевозчика отметили, что постоянно следят за текущей ситуацией и превыше всего ставят безопасность своих пассажиров и экипажей своих воздушных судов.