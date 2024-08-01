Туроператоры предложили РЖД открывать продажу билетов за полгода

Дефицит билетов на поезда южного направления станет еще более острым к концу августа. Решить проблему помогли бы дополнительные составы и открытие продажи билетов за несколько месяцев, считают в РСТ.

Нехватка железнодорожных билетов на черноморские курорты и обратно остро стоит этим летом в России, к конце месяца она усугубится еще, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Железная дорога ежегодно испытывает серьезную перегрузку в конце августа, когда отдыхающие массово возвращаются домой... Как следствие, возникает пиковая нагрузка. Ситуация усугубляется тем, что работает только один аэропорт – в Сочи"

– Горин

Перелет стоит дороже, чем путешествие поездом, однако при динамическом ценообразовании билеты на поезд также сильно дорожают. По мнению вице-президента РСТ, этим летом для туристов могут быть запущены дополнительные поезда, также они могут воспользоваться автобусами.

"Мы рассчитываем на постановку дополнительных поездов и увеличение числа вагонов. Плюс есть возможность расширить автобусное сообщение. Автобусы не так комфортны, как поезд или самолет, но и цена их значительно ниже"

– Горин

Сегодня многие туристы, находящиеся на юге, не имеют билета домой, это связано с тем, что РЖД открывают продажу максимум за 90 дней до отправления. Горин считает, что к будущему курортному сезону РЖД могли бы увеличить сроки предварительной продажи билетов.

"Сейчас они продаются, как правило, за 90 дней, а надо открывать продажи минимум за полгода. Например, у авиакомпаний можно приобрести билеты за 11 месяцев до рейса"

– Горин

Напомним, по оценкам РЖД, в этом летнем сезоне спрос на билеты среди пассажиров беспрецедентный.