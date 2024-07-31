Спрос на поезда в сторону юга беспрецедентный - РЖД

Этим летом железные дороги предложили россиянам 17 млн билетов на черноморские курорты, это почти на 3% больше, чем годом ранее. При этом спрос на билеты колоссальный, билетов не хватает.

Объем пассажироперевозок на железных дорогах России в летнем сезоне 2024 года вырос, но спрос остается выше предложения.

РЖД на курортный сезон предложило отдыхающим больше билетов на юг, чем в прошлом году. Так, ФПК на период май-сентябрь запустила в продажу 14,4 млн мест, а крымский перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» - 2,6 млн мест. Все было предложено 17 млн железнодорожных билетов в сторону черноморских курортов, что почти на 3% больше, чем в курортный сезон прошлого года.

При этом в РЖД отметили, что спрос на южные поезда беспрецедентно высокий. Чтобы решить проблему дефицита билетов, перевозчик назначил наибольшее число поездов с максимально возможным количеством вагонов - 164 пары. Также появилась опция «Билет с пересадкой» и услуга «Лист ожидания».