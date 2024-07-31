Курорты Кубани стали лидерами по туристам в России

Лидерами рейтинга российских городов – курортов в августе стали Сочи, Анапа и Геленджик. И это неслучайно – туристов здесь ждет теплая погода и множество развлечений.

Сочи, Анапа и Геленджик стали лидерами рейтинга российских городов – курортов августа. Об этом сообщает сервис бронирования квартир.

«Больше всего бронировали Сочи – на него пришлось 39% от общего количества бронирований. На втором месте Анапа с 30%. В топ-3 также попал Геленджик с 13%. За ним следуют Кавминводы с 11%»

– туроператор «Алеан»

Почему курорты Кубани так популярны в августе?

Одной из основных причин популярности Сочи, Анапы и Геленджика в августе является благоприятный климат. В это время здесь царит теплая солнечная погода, идеальная для пляжного отдыха и активного времяпрепровождения на природе. Кроме того, в августе в Краснодарском крае можно насладиться разнообразными фестивалями, концертами и другими культурными мероприятиями.

Еще одним фактором, делающим курорты Кубани привлекательными для отпускников, является разнообразие предлагаемых развлечений и услуг. Так, например, Сочи можно не только позагорать на пляже, но и посетить парки аттракционов, аквапарки, музеи, концерты, а также позаниматься спортом.