Курорты Кубани стали лидерами по туристам в России

Сочи, Анапа и Геленджик стали лидерами рейтинга российских городов – курортов августа. Об этом сообщает сервис бронирования квартир.
«Больше всего бронировали Сочи – на него пришлось 39% от общего количества бронирований. На втором месте Анапа с 30%. В топ-3 также попал Геленджик с 13%. За ним следуют Кавминводы с 11%»
– туроператор «Алеан»
Почему курорты Кубани так популярны в августе?
Одной из основных причин популярности Сочи, Анапы и Геленджика в августе является благоприятный климат. В это время здесь царит теплая солнечная погода, идеальная для пляжного отдыха и активного времяпрепровождения на природе. Кроме того, в августе в Краснодарском крае можно насладиться разнообразными фестивалями, концертами и другими культурными мероприятиями.
Еще одним фактором, делающим курорты Кубани привлекательными для отпускников, является разнообразие предлагаемых развлечений и услуг. Так, например, Сочи можно не только позагорать на пляже, но и посетить парки аттракционов, аквапарки, музеи, концерты, а также позаниматься спортом.