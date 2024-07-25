Квартиры в новостройках расхватали в Сочи

В Сочи сообщили о росте продаж квартир в новостройках более чем втрое. Речь идет о показателе за июнь в сравнении с началом этого года.

В июне 2024 года первичный рынок недвижимости в Сочи продолжил показывать впечатляющие результаты: объем продаж вырос на 316% по сравнению с январем. По мнению экспертов, это свидетельствует о постепенном восстановлении и укреплении рынка жилья в курортном городе.

Одной из основных причин значительного роста продаж недвижимости на первичном рынке в Сочи стало увеличение интереса со стороны инвесторов и покупателей из других регионов. Благоприятная инвестиционная среда, развитая инфраструктура и привлекательная ценовая политика способствуют увеличению спроса на недвижимость в этом регионе.

Помимо этого, активное строительство новых жилых комплексов и коттеджных поселков также оказывает влияние на динамику продаж. Поступление нового жилья на рынок предлагает покупателям широкий выбор объектов различных ценовых категорий, что способствует увеличению объемов совершаемых сделок.

Кроме того, отмечается, что на пик объем сделок вышел на фоне прогнозируемого роста ключевой ставки ЦБ РФ и концом программ по льготной жилищной ипотеке.

«С января по июнь 2024 года отмечалось значительное увеличение продаж в сегменте первичной недвижимости. В сравнении с началом года в июне они показали трехкратный рост - порядка 316%. У многих ключевых застройщиков в этом месяце был зафиксирован наибольший объем продаж за весь 2024 год. Это связано не только новостями о завершении действия части льготных ипотечных программ, но и с ожиданием роста ключевой ставки»

– пресс-служба федерального девелопера, инвестиционно-строительного холдинга AVA.

Сейчас эксперты отмечают спад темпов реализации после ажиотажного спроса, который наблюдался в предыдущие месяцы. Несмотря на сохраняющийся интерес к приобретению жилья в Сочи, у некоторых крупных застройщиков происходит снижение объема продаж, составляющее до 60% относительно пиковых показателей. Эта динамика может быть объяснена как временными факторами, так и коррекцией насыщения спроса.