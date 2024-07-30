Вестник Кавказа

Кубанские огнеборцы справились с пожаром в Горячем Ключе

Кубанские огнеборцы справились с пожаром в Горячем Ключе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Умелые слаженные действия кубанских спасателей позволили сегодня оперативно справиться с низовым пожаром, вспыхнувшим в лесу в Ключевском участковом лесничестве.

Кубанские спасатели оперативно потушили возгорание в участковом лесничестве Горячего Ключа, сообщает в своем Telegram-канале краевой лесопожарный центр.

"В 17:20 мск сотрудникам лесопожарного центра удалось ликвидировать лесной пожар на примерной площади 0,8 га"

- лесопожарный центр

Низовой пожар в районе города Горячий Ключ вспыхнул сегодня днем, загорелась трава со стороны леса, это было зафиксировано системой "Лесохранитель", которая и подала сигнал спасателям.

Сотрудники краевого МЧС, оперативно прибывшие на место, обнаружили возгорание сухой травы в Ключевском участковом лесничестве, на момент их прибытия огонь уже охватил площадь в 0,5 га.

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