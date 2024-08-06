Вестник Кавказа

Принуждение Армении к миру. США недовольны сближением Грузии и Китая

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с экспертом Российского совета по международным делам Алексеем Наумовым новости региона Южного Кавказа в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина, Гия Саралидзе и Алексей Наумов обсудили укрепление отношений Грузии и Китая, почему США недовольны экономическим сближением Пекина и Тбилиси, нормализацию отношений Армении и Турции в контексте армяно-азербайджанского урегулирования, отход Еревана от России.

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