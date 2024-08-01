Обезьяний питомник в Сухуме пополнится новыми видами мартышек

Осенью в вольерах Сухумского обезьяньего питомника можно будет увидеть новых обитателей. Питомник в Абхазии приобрел обезьян четырех видов.
Вскоре в Сухумский обезьяний питомник привезут новых обезьян, сообщил директор НИИЭПиТ Зураб Миквабия, передает Sputnik.
"Мы уже приготовили места для них. Доставка ожидается в этом месяце. Затем три недели они будут находиться на карантине. После чего их разместят в вольеры на всеобщее обозрение. Обезьяны очень красивые"
– Миквабия
В питомник поступят мартышка Вольфа, мартышка Бразза, бурые капуцины и краснохвостые обезьяны.
Питомник обезьян в Сухуме был основан в 1927 году и насчитывает порядка 500 приматов разных видов. Это одна из крупных достопримечательностей столицы Абхазии. Питомник является базой Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии (НИИЭПиТ АНА).