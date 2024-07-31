Древние храмы Абхазии нанесут на карту

Храмы в Кодорском ущелье нанесут на карту ученые из Абхазии и России. Планируют зафиксировать расположение этих храмов, подготовить их список и провести фотосъемку объектов.

Древние храмы в Кодорском ущелье становятся объектом внимания абхазских и российских ученых. Они планируют внести храмы на карту исторических памятников региона. Эти древние сооружения не только удивляют своей архитектурой, но и являются уникальным историческим источником.

«Мы направили бумаги с нашими именами в Службу госбезопасности для получения разрешения на посещение Кодорского ущелья в течение двух или трех дней, а может и одной недели»

– один из руководителей археологической экспедиции в Маркулском городище Сурам Сакани

Кодорское ущелье, расположенное на территории Республики Абхазия, известно своим культурным наследием. Древние храмы, воздвигнутые здесь еще с древности, представляют собой ценные исторические артефакты.

Абхазские и российские исследователи не просто заинтересованы в изучении древних храмов в Кодорском ущелье, но и стремятся создать комплексную археологическую программу. Важным этапом будет фиксация точного расположения каждого храма, составление детального списка объектов и проведение фотосъемки для создания архива и дальнейших исследований.

Предстоящие работы по изучению древних храмов в Кодорском ущелье также могут способствовать развитию туризма в регионе. Открытие исторически значимых мест привлечет внимание туристов, что, в свою очередь, способствует развитию инфраструктуры и повышению интереса к культурному наследию региона.