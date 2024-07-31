Ветер спровоцировал ДТП в аэропорту в Казахстане

В аэропорту в Астане произошло ДТП с участием лайнера и контейнера. Всему виной сильный ветер, обрушившийся на город.

Самолет авиакомпании Air Astana пострадал из-за сильного ветра прямо в аэропорту. Об этом рассказали в пресс-службе казахстанского авиаперевозчика.

"Воздушное судно, на котором планировалось выполнить рейс КС 983 по маршруту Астана – Атырау 8 августа, во время сильного ветра получило повреждение от удара контейнером в столичном аэропорту"

– пресс-служба

Из-за инцидента рейс пришлось задержать на несколько часов. Его выполнил другой лайнер.

Накануне сообщалось, что авиационная администрация РК намерена провести инспекцию аэропорта Астаны, так как в последнее время там стали все чащи и чаще происходит случаи повреждения самолетов.