В АТОР дали совет туристам, застрявшим в Анапе из-за нехватки билетов

В Анапе остается больше число россиян, которые приехали на отдых без обратного билета и теперь имеют сложности с тем, чтобы вернуться домой. В АТОР назвали пути решения проблемы.

Туристам, которые не могут приобрести билеты на поезд домой из Анапы стоит присмотреться к перелету из Сочи или ехать домой на автобусе, считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР назвали причины, по которым железнодорожные билеты в Анапу и из нее стали таким дефицитом.

"Это высочайший спрос на семейный отдых у моря в сочетании с ограниченной пропускной способностью самой железнодорожной сети на южных направлениях. <…> Еще одна причина - это боты-перекупщики, которые паразитируют на образовавшемся дефиците билетов в Анапу"

– АТОР

Выбраться с курорта россияне могут добравшись до Сочи и оттуда улететь домой, но это дорогой вариант для тех, кто отдыхает всей семьей. Альтернативой можно назвать автобусы, из Анапы в Москвы можно добраться на прямом автобусном рейсе, билеты есть в продаже.

"На автобусы в августе повышенный спрос, но совершенно реально купить билеты с большим выбором времени отправления и мест на дату через 2-3 дня от текущей"

– АТОР